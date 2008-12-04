Во вторник - специальное заседание ВР, приглашены Президент и премьер

Во вторник, 9 декабря, состоится специальное заседание Верховной Рады, на которое будут приглашены Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 353 народных депутата из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поддержали принятие такого решения 148 депутатов от Партии регионов, 146 – от БЮТ, 12 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Как отметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, на соответствующем спецзаседании будет рассмотрена политико-экономическая ситуация в государстве.