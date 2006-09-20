Янукович решил не экономить на детях и судах

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ предусмотреть в расходной части проекте госбюджета на следующий год полное финансирование единоразовых выплат при рождении ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер сделал, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Если мы будем экономить на этих вопросах, то мы будем экономить на будущем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Н.АЗАРОВУ.

Кроме того, премьер призвал министра финансов ответственно подойти к вопросу финансирования судебной реформы, отметив при этом, что пренебрежение этим вопросом подталкивает украинскую судебную систему к коррупции. «В процессе работы над бюджетом следует внимательно подойти к тем вопросам, которые для нас являются наиболее чувствительными и приоритетными в работе нашего правительства», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 18 сентября заместитель министра финансов Украины Сергей РЫБАК заявил, что правительство намерено ограничить условия выплаты одноразовой помощи при рождении ребенка. Он объяснил, что планируется установить условие, согласно которому, если среднемесячный совокупный доход семьи (мужа и жены) за последние полгода до рождения ребенка составлял более 5 тыс. грн., то одноразовая помощь выплачиваться не будет. С.РЫБАК также сообщил, если в семье есть три нетрудоспособных лица, то эта граница увеличивается до 6 тыс. грн., если четыре нетрудоспособных лица и больше – 7 тыс. грн.

Как говорится в комментарии С.РЫБАКА, размещенном на сайте Минфина в понедельник, 18 сентября поздно вечером, по статистике, только около 5% украинских семей имеют совокупный доход в 5 тыс. грн., поэтому более 95% украинских семей будут получать одноразовую помощь при рождении ребенка.