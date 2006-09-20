Мэр Киева страдает амнезией?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ему не интересна критика экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером журналистам.

«Всем своим конкурентам этот человек говорил, что он вечный. В этом он весь. Но я вообще не воспринимаю ни единого слова из того, что он говорит. Я не могу комментировать слова человека, который потерял власть и который, на наш взгляд, в последние годы из-за того, что практически ничего не делал, нанес большой ущерб киевлянам», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ журналистам на просьбу прокомментировать обвинения в его адрес со стороны А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

К этому он добавил: «Такого человека нет. Казалось бы, был вечный мэр, а кто сегодня мэр? Я. Точно я. А был кто-то до меня - я не помню. По-моему никого не было».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, когда он пришел к власти в Киеве, то столкнулся с тем, что в столице все на уровне «образца 1975 года». «Это даже не 80-е годы. Это совдеп. Это жуткое отношение к людям», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что сегодня его главная задача – «вернуть все человеческое». «Это меня беспокоит. Все остальное – слова, кем бы они не произносились, абсолютно не интересно», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он еще раз подтвердил свои намерения быть мэром столицы 5 лет, и за это время сделать Киев европейским городом. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что «не боролся за это кресло каким-то звериным способом, как это делали некоторые люди в истории борьбы за киевскую власть», потому что ему была обеспечена должность депутата Верховной Рады. «К тому же я хороший депутат всегда был. Так что ничего такого. Критика каждый день, через день – кому она нужна? Мой рейтинг растет. Люди мне верят», - подытожил мэр Киева.