Янукович призывает министров Ющенко быть корректными

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает министров не выносить на публику спорные вопросы, которые могут возникать в работе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я просил бы не политизировать те вопросы, которые возникают в работе правительства… Не выносить наши возникающие рабочие вопросы на политическую трибуну», - сказал премьер.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он просит, чтобы больше не возникало такой «противоречивости», которая возникла после его поездки в Брюссель. В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ напомнил министрам, что все они являются членами правительства, которое было утверждено широкой коалицией парламентских фракций, а, следовательно, это правительство и каждый министр должны выполнять решения коалиции «с учетом, конечно, позиции Президента».

В.ЯНУКОВИЧ обратился к министрам обороны и иностранных дел Анатолию ГРИЦЕНКО и Борису ТАРАСЮКУ с просьбой быть «более корректными», и перед какими-либо выступлениями на публике согласовывать свою позицию с другими членами правительства и премьером.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к Альянсу.

В свою очередь, А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает необоснованным, нелогичным и ошибочным заявление премьер-министра Украины об отсрочке присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК заявил, что внешнеполитический курс Украины остается неизменным, а высказывание В.ЯНУКОВИЧА расценил как заявление лидера Партии регионов.

15 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность попытками ревизии внешнеполитического курса Украины. «Я имел не очень приятный разговор с премьером по этому вопросу», - сказал он. Говоря о заявлении В.ЯНУКОВИЧА относительно НАТО, Президент сказал, что понимает, что оно формировалось под влиянием его политической позиции.