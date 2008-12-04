России понравилась идея с Богатыревой и Грищенко

В Москве неизменно настроены на конструктивное, прагматичное, ответственное взаимодействие с Украиной по всему комплексу двусторонних и международных проблем.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ, об этом заявил сегодня официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя создание в Киеве Межведомственной стратегической группы по украинско-российским отношениям.

«Со своей стороны можем подтвердить, что в Москве неизменно настроены на конструктивное, прагматическое, ответственное взаимодействие с Украиной по всему комплексу двусторонних и международных проблем, в том числе с задействованием существующих механизмов Российско-Украинской межгосударственной комиссии, а также в рамках межправительственного диалога», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

«Что касается создания различных структур органами государственного управления Украины, то это суверенная прерогатива властей в Киеве. Мы же в принципе исходим из того, что должны приветствоваться любые реальные шаги и меры, направленные на позитивное развитие и совершенствование российско-украинских отношений. С заинтересованностью будем наблюдать за дальнейшими практическими действиями наших украинских партнеров», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям. Группа создана с целью обеспечения проведения эффективной единой государственной политики в сфере украинско-российских отношений, учитывая значение этих отношений для обеспечения национальной безопасности Украины. Руководителем Межведомственной стратегической группы назначена секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.

Также 2 декабря В.ЮЩЕНКО своим Указом назначил посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО специальным представителем Украины по развитию отношений с Российской Федерацией.

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