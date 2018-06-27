Подсиживает ли спецпредставитель Грищенко министра Огрызко?

Президент Украины Виктор Ющенко создал межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям. Специальным представителем Президента в этой группе в России назначен нынешний посол Украины в России Константин Грищенко. Имеют ли под собой основания слухи о том, что, Огрызко стал жертвой кулуарной борьбы, потому что, как утверждают, созданием этой группы господин Грищенко расчищает себе дорогу к должности главы МИД в скором будущем. Как воспринимают создание комиссии и назначение Грищенко в Украине и в России? Эти вопросы мы задали украинским и российским экспертам.

Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова (Украина): ОГРЫЗКО ЧУВСТВУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В тактику и тональность наших отношений с Россией следовало вносить коррективы. И эксперты нашего центра говорили об этом много. При назначении Владимира Станиславовича Огрызко я говорил, что это достойная фигура, достойный дипломат, который чувствует национальные интересы. Но прогнозировал, что наибольшие проблемы возникнут на российском направлении. И все так и произошло...

Обычно двусторонние отношения зависят от двух сторон. И наши отношения зависят от многих факторов. Но при всем этом тональность, в которой главы МИД ведут разговор, очень важна. Вопрос что делать с Россией (после конфликта в Грузии) вызывает определенную растерянность в европейских столицах. Поэтому есть такой тренд – подталкивать Украину к поиску нового алгоритма диалога с Россией.

Конечно, нужная обновленная стратегия отношений с Россией, нужны люди, которых могут услышать и встретить в Москве. Насколько я понимаю, инициатива создания межведомственной группы могла исходить именно от Константина Грищенко. И даже название группы заставляет предположить, что, возможно, корень предложения в том, что Константин Грищенко работал в такой группе несколько лет назад, когда ее возглавляли покойный Александр Разумков с украинской стороны и Сергей Ястржембский (позже – Сергей Приходько) – с российской. Но тогда речь шла о двустороннем механизме. Предлагалось быстрое реагирование и выход на Президента.

С другой стороны, этой комиссией хотят усилить Президента в формировании таких двусторонних отношений. Потому что в последнее время ни интенсивность контактов на высшем уровне, ни сами решения не могут удовлетворить главу государства. И основной диалог при обсуждении газовых проблем более активно вела премьер-министр. Есть необходимость выработки новых подходов.

К тому же появится еще один канал информирования Президента. А если будет несколько каналов, – это даже хорошо. Но если есть разные линии и разные центры формирования политики, – это не на пользу. Поэтому и Президент, и МИД должны и дальше руководить во всех направлениях внешней политики.

Станислав Белковский, политолог (Россия): ЮЩЕНКО ПРОДВИГАЕТ ВМЕСТО ТИМОШЕНКО БОГАТЫРЕВУ И ГРИЩЕНКО Создание комиссии не приведет к каким-то качественным переменам. Логика отношения России к Украине определяется двумя факторами.

Первый – это унижение 2004 года (Кремль никогда не простит, потому что кремлевские начальники были уверены, что победит Виктор Янукович). Поэтому нынешнее руководство Украины воспринимается либо как враги, либо как “изменники”.

Второй фактор – энергетический. Кремлю важно иметь в Украине людей, которые деликатно помогут решить все вопросы с газовыми поставками, а также с приватизацией крупнейших предприятий Украины, в чем заинтересован крупный российский капитал. И в этом вопросе Кремлю все равно с кем договариваться.

Маленькие технические улучшения возможны, потому что Константин Грищенко не вызывает раздражения. Но не следует рассчитывать, что это что-то кардинально изменит в отношениях с Россией.

Кроме того, Виктор Ющенко хочет отодвинуть от контактов с Кремлем Юлию Тимошенко, демонстрируя, что такие лица, как Раиса Богатырева и Константин Грищенко тоже в чем-то могут быть полезны. Эти назначения никто не расценивает как руку дружбы, потому что не будет никаких новых предложений, которые бы качественно корректировали курс Украины на российском направлении. Это лишь выдвижение на авансцену неких персоналий, более приемлемых чем другие, но в концепции отношений ничего не меняющих. Кроме того, Ющенко – главный объект ненависти Кремля...

Сергей Михеев, вице-президент Центра политических технологий (Россия): КРЕМЛЬ НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯЕТ В УКРАИНЕ Можно представить, что украинское руководство решило всерьез задуматься о своих отношениях с Россией, особенно после последней встречи министров стран НАТО в Брюсселе...

А скорее всего, создание комиссии – декоративные попытки отметиться: вот Президент Украины работает над улучшением отношений с Россией. Не верю я, что какая-то комиссия сможет что-то решить. Кроме того, в Украине вскоре выборы, которые, похоже, Виктор Ющенко проигрывает, поэтому вообще непонятно, с кем сейчас вести переговоры.

Что касается самого Грищенко, то вряд ли он посол доброй воли, входящий в любой московский кабинет. Кого-то он знает, его тоже кто-то знает, но нельзя сказать, что он станет универсальным посредником. Нынешнее “двух-трехвластие” в Украине не дает возможности российской власти выбрать собеседника. На самом деле в Украине нет лица, которое бы пользовалось доверием Кремля и было бы способно изменить ситуацию.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО ГРИЩЕНКО ХОЧЕТ СТАТЬ МИНИСТРОМ, НО И НЫНЕШНИЙ МИНИСТР – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Намерения украинской власти улучшать отношений с Россией заслуживают уважение. Создание межведомственной стратегической группы скрепляет эти намерения.

Но уже давно существует межгосударственная украинско-российская комиссия, которую возглавляют президенты обеих стран. Поскольку межгосударственная комиссия не оправдала доверия или не может организовать должным образом свою работу, то создана межведомственная стратегическая группа...

Межведомственная группа не помешает, если за ее созданием стоят искренние намерения. Хотя, повторю, что можно было бы соответствующим образом организовать работу межгосударственной комиссии. А что касается назначения специального представителя по развитию двусторонних отношений (им назначен именно Константин Грищенко), то здесь вообще есть вопросы.

Теория и практика международных отношений четко определяет характер и инструментарий, обеспечивающий двух- или многосторонние отношения. Послы страны неслучайно называются чрезвычайными и полномочными. Посол владеет всей гаммой полномочий, необходимых для проведения политики. Так для чего нужен еще и “специальный представитель”? Есть посол. Для чего его увешивать специальным представительством, как елку игрушками? Елка будет выглядеть более привлекательно, но будет ли выполнять она свои функции лучше? Это выходит какая-то “дипломатическая” тавтология.

Конечно, кашу маслом не испортишь. Но когда масла многовато, то таки испортишь. Чрезвычайный и Полномочный Посол наделен всей полнотой власти. Я не сомневаюсь, что Константин Иванович в роли посла может выполнять свои функции без этих дополнительных званий. Просто считаю, что лишнее звание не прибавит ему умения или авторитета.

А что касается того, как справлялся МИД со своими задачами на российском векторе? Конечно, Президент руководит внешнеполитической деятельностью, проводит эту политику, курирует МИД. Потому трудно комментировать эффективность МИД, ведь он проводил политику главы государства. Насколько закономерны и логичны были указания Президента, если они были? Не знаю. Но есть компетентный аппарат МИД, который набравшись смелости, всегда может отстаивать свою позицию.

Я не исключаю, что Константин Грищенко сам хочет стать министром, и у него для этого есть все возможности, он молод, но уже опытен. Но и нынешний министр чрезвычайно опытен и профессионален.

Опрашивала Маша Мищенко