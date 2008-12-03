ЕЦ настроен на деловые и дружественные отношения с НСНУ

Председатель Тернопольской областной организации партии “Единый Центр” Сергей ТАРАШЕВСКИЙ отмечает, что “Единый Центр” настроен на деловые и дружественные отношения с партией “Народный Союз Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТАРАШЕВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

“Единый Центр” находит точки соприкосновения со всеми политическими силами – “и с друзьями, и с врагами”. Мы будет делать все для того, чтобы иметь деловые и дружные отношения”, – отметил С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Он добавил, что “Единый Центр” является самодостаточной пропрезидентской политической силой.

“Я не вижу проблем, если несколько политических сил будут поддерживать программы Президента и наконец их реализовывать. Потому что программ есть много, но не все они почему-то работают”, – отметил С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Он также заявил, что “Единый Центр” поддерживает требование губернатора относительно роспуска и перевыборов Тернопольского областного совета, тогда как представитель НСНУ, депутат облсовета Сергей БАБИЙ утверждает, что глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ, подписывая обращение к Верховной Раде относительно внеочередных выборов облсовета, не посоветовался с фракцией “Наша Украина”, которая “отстаивает “цивилизованное” решение проблемы и консолидацию всех политических сил в условиях экономического кризиса”.

В то же время С.ТАРАШЕВСКИЙ отметил, что если “Наша Украина” не поддерживает роспуск облсовета, то она должна предложить альтернативные пути.

“Если перевыборы не нужны, то пусть объяснят, что нужно сделать, чтобы облсовет заработал. Потому что там как не драки, то блокировка трибуны. Мы убеждены, что облсовет необходимо распускать, но избирать его уже нужно по мажоритарному принципу”, – сказал С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Тернопольский облсовет выразил недоверие главе облгосадминистрации Ю.ЧИЖМАРЮ. 19 ноября Ю.ЧИЖМАРЬ обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить областной совет и объявить о проведении досрочных выборов в Тернопольский облсовет.