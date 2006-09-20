Черновецкий поедет в Москву

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил официальное приглашение от мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА посетить столицу России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил вчера вечером журналистам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что власти Киева настроены применять в столице лучшие управленческие решения. «Для этого я готов поехать в Москву, на Аляску, в Нью-Йорк, Вашингтон, куда угодно…», - сказал мэр.

А Ю.ЛУЖКОВ в свою очередь, как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, является очень хорошим мэром на постсоветском пространстве. Кроме того, по законодательству и по идеологии Москва ближе всего к Киеву на постсоветском пространстве. «То есть, пока что первым делом я хотел бы посетить Москву. Юрий ЛУЖКОВ благородно мне перезвонил и пригласил меня посетить Москву. Это хорошо», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, сначала в российскую столицу поедут «первые лица Киевсовета», которые подготовят поездку мэра Киева. «Поедет Олесь ДОВГИЙ (заместитель городского председателя - секретарь Киевсовета) и группа депутатов. Они познакомятся с депутатами Моссовета, посмотрят, какие документы наработаны и могут представлять интерес для меня, какие-то соглашения, которые вполне возможны между двумя столицами великих славянских народов. Ничего личного. Никакой политики», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.