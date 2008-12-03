В Полтаве поиздевались над Пушкиным и символом города

Неизвестные повторно облили красной краской памятник Александру Пушкину в Полтаве.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, на трехметровый бюст поэта вылили банку краски. Памятник Пушкину внесен в Государственный реестр выдающихся достопримечательностей исторического и культурно-национального наследия.

По данным милиции, за посягательство на такой объект уровень криминальной ответственности расценивается как посягательство на право собственности государства.

Наказание за надругательство над пам’ятником, в зависимости от причиненного ему вреда, предполагает как минимум штраф от 1700 грн., как максимум - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в июне этого года неизвестные уже обливали краской памятник Пушкину в Полтаве, а в октябре 2007 года в Полтаве был облит краской памятник Петру I. Тогда рядом с облитым памятником на стене дома было написано краской "Месть за Мазепу!".

Потеки яркокрасной краски коммунальщики обнаружили на памятнике Славы в самом центре Полтавы. «Неизвестные вылили для образования такого пятна около 0,5 л краски. Органы местного самоуправления достаточно быстро отреагировали, и буквально за несколько часов памятник привели в надлежащее состояние», говорится в сообщении.

Памятник Славы установлен в честь Полтавской битвы. Он стал своеобразным символом Полтавы.