Текст широкой коалиции согласован на треть
Разногласия будут сформированы после прохождения всего текста
Рабочая группа по созданию широкой коалиции на сегодняшнем заседании согласовала треть текста коалиционного соглашения, завтра работа продолжится.
Как передает корреспондент УНИАН, член рабочей группы от “Нашей Украины” Анатолий КИНАХ сообщил в интервью журналистам, что сегодня было возобновлено заседание рабочей группы, на котором удалось согласовать треть проекта соглашения о коалиции национального единства. По его словам, работа над текстом будет продолжена завтра.
Отвечая на вопрос, удалось ли согласовать те разногласия, которые не смогли в свое время согласовать эксперты, А.КИНАХ отметил, что “разногласия будут сформированы после того, как мы пройдем весь текст соглашения о коалиции”. Он назвал сегодняшнюю работу рабочей группы доброжелательной и конструктивной.
Представитель Партии регионов Елена ЛУКАШ сообщила журналистам, что сегодня шла работа над текстом, наработанным экспертной группой, с протоколом разногласий. “Постепенно мы двигаемся, уже проработали треть текста, завтра будет продолжено заседание”, - сказала она.
В то же время Е.ЛУКАШ отказалась говорить, какие именно разногласия каким образом удалось согласовать до завершения работы по всему тексту. Она также отметила, что сегодня работа была очень конструктивной.