Юлия Тимошенко - лучший мэр для Киева

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО лучшей кандидатурой для руководства столицей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции на вопрос журналистов, кто, по его мнению, в случае перевыборов Киевского городского председателя является самой оптимальной кандидатурой на эту должность, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: “Нужно, чтобы мы с вами были объективны... Нужно, чтобы политологи, журналисты сделали реальный опрос в Киеве. Наибольшим авторитетом в Киеве из видных людей сегодня является Юлия ТИМОШЕНКО. Это мое мнение. И не только мое”.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что полтора года тому назад имел разговор с Ю.ТИМОШЕНКО и предлагал ей баллотироваться на должность Киевского городского председателя.

“Что она думает сегодня, я не знаю. Одни говорят, что думает. ТИМОШЕНКО заявляет прессе, что никогда об этом не думала и думать не собирается”, - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО. “Избиратели решат”, - отметил бывший городской председатель.

По его словам, он никому лично не собирается советовать принимать участие в перевыборах. А к этому А.ОМЕЛЬЧЕНКО добавил: “Потому что и сам не собираюсь принимать участие никогда больше в подобной ситуации, которая в Киеве. Думаю, что киевляне без советов обойдутся”.

На просьбу журналистов назвать ошибки нынешнего столичного председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые, по мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО как мэра с десятилетним стажем, уже нельзя исправить, экс-мэр сказал: “Я думаю, что ошибка одна. Что он случайно стал Киевским городским председателем. Ошибка и для него, и для киевлян. А все остальное - второй интеграл”.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО отметил, что вариант участия Ю.ТИМОШЕНКО в возможных досрочных выборах Киевского городского председателя рассматривается. Комментируя информацию о возможном участии Ю.ТИМОШЕНКО в таких досрочных выборах, если действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ решит остаться народным депутатом, А.ШЕВЧЕНКО сказал: «Такой вариант рассматривается, обсуждается».

14 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не претендует на должность Киевского городского председателя, поскольку для нее достаточно работы и в парламенте.