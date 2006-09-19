Балога считает бессодержательным постановление ВР о поддержке Януковича

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА оценил сегодняшнее постановление Верховной Рады о поддержке позиции премьер-министра в отношении НАТО, выраженной во время визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, “как провокативное”.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Это постановление носит исключительно политический характер и не имеет никаких юридических последствий», – отметил глава Секретариата Президента.

«Во время рассмотрения этого вопроса парламентом был нарушен регламент и процедура, в частности, текст постановления предварительно не рассматривался профильным комитетом Верховной Рады. Принятие подобного документа не способствует проведению эффективной внешней политики, скоординированной между всеми ветвями власти», – считает он.

Конфронтационный характер постановления, отмечает В.БАЛОГА, нарушает договоренности, достигнутые во время подписания Универсала национального единства и политики поиска диалога между институтами власти, которую демонстрирует Президент Украины.

Сегодня руководителям всех институтов власти, убежден глава Секретариата, нужно демонстрировать консолидированную политику и совместно отстаивать интересы Украины, в том числе в вопросе политики безопасности. Именно эта тема должна быть обсуждена на СНБО и должно быть принято соответствующее решение, обязательное для выполнения всеми соответствующими институтами.

«Верховная Рада и правительство должны неуклонно соблюдать законы Украины, в том числе и Закон «Об основах национальной безопасности Украины», – цитирует пресс-служба Президента главу Секретариата.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует заседание СНБО, на которое будет вынесен вопрос о порядке реализации Президентом Украины конституционных полномочий по поводу осуществления руководства в сфере внешней и оборонной политики.

Постановление о позиции премьер-министра Украины на заседании комиссии «Украина-НАТО» (№2189) было принято сегодня в парламенте 242 голосами.

В частности, поддерживая позицию В.ЯНУКОВИЧА, провозглашенную им в Брюсселе 14 сентября во время заседания комиссии «Украина-НАТО” о взаимовыгодном сотрудничестве, ВР подчеркивает, что дальнейшие конкретные действия относительно вступления Украины в НАТО необходимо решать только с учетом воли украинского народа. И, как отметил с парламентской трибуны один из авторов постановления Евгений КУШНАРЁВ (фракция Партии регионов), решение необходимо принимать на всеукраинском референдуме, и эта позиция не противоречит подписанному Универсалу национального единства.