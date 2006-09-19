Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Ивана ДОМБРОВСКОГО с избранием на должность председателя Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства выразил надежду, что новый состав Конституционного Суда Украины, который возглавил И.ДОМБРОВСКИЙ, будет обеспечивать гарантирование верховенства Конституции Украины как Основного Закона государства на всей территории Украины, будет служить благородной цели защиты прав и свобод человека и гражданина.

«Желаю здоровья, творческого вдохновения, новых свершений во имя укрепления и процветания родной Украины. Пусть мир и согласие в нашем обществе придают Вам силы и энергию для плодотворной работы на ниве служения нашему народу и Украинскому государству», – сказал Президент.