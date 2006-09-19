Партия Литвина объяснила, почему она переходит в оппозицию

Народная партия объяснила причины, по которым политисполком партии принял решение о ее переходе в оппозицию к действующей в Украине системе власти.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы партии, переданном агентству УНИАН.

Так, основаниями для оппозиционности партии стали, во-первых, «обстоятельный анализ» политических процессов в послевыборный период, из которого вытекает, что «многочисленные политические интриги, торговля должностями, форматирование и переформатирование правящей коалиции, ночные подковерные переговоры - все свидетельствует о непрозрачности и неоткрытости власти перед обществом».

Во-вторых, в партии отмечают, что «финансовые интересы олигархов являются главной, настоящей причиной осложнения экономической ситуации, нарастания социальных проблем, обострения языковых вопросов, внешнеполитических ориентаций страны, образования и распада властных коалиций». При этом в Народной партии заявляют, что «олигархи за последний год обогатились в два-три раза больше, чем за весь предыдущий период собственной деятельности». Поэтому, партия заявляет, что «хочет отстранения олигархов из всех уровней власти».

Также Народная партия «стремится быть с народом, фиксировать все нарушения прав и свобод человека и мгновенно реагировать на это».

«Быть оппозиционером - значит иметь собственную позицию, не ползать перед олигархами, сказать твердое «Нет» дальнейшему обнищанию граждан и некомпетентности власти», отмечают в партии, добавляя, что оппозиционность партии «должна отличаться профессиональностью, содержательностью, противодействием тем мерам, поступкам, политическим решениям власть имущих, которые направлены не на пользу интересам простых людей».

Как сообщал УНИАН, о своем решении перейти в оппозицию Народная партия, председателем которой является экс-спикер парламента Владимир ЛИТВИН, сообщила 12 сентября.

Справка УНИАН. На парламентских выборах 26 марта 2006 года «Народный блок Литвина» не был избран в Верховную Раду, набрав 2,44% голосов избирателей при необходимых 3%.

В июле бывший Председатель ВР В.ЛИТВИН заявил, что в 2009 году будет баллотироваться на пост Президента Украины. Сейчас В.ЛИТВИН занимает должность вице-президента Национальной академии наук.