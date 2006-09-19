Янукович не хочет отвечать за Ющенко

Политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересован в «более очерченных и широких полномочиях».

Такое мнение В.КАРАСЁВ высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

В то же время эксперт отметил, что “премьер вряд ли заинтересован перебирать на себя часть сферы ответственности Президента”. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ не хочет перебирать на себя всю ответственность за состояние дел в государстве.

По мнению В.КАРАСЁВА, подписав Универсал национального единства, В.ЯНУКОВИЧ согласился с тем, что «политическую повестку дня для правительства сформировал также и Президент», а это означает, что правительство несет ответственность не только перед парламентской коалицией, но и перед Президентом.

Также политолог отметил, что в связи с возобновлением деятельности Конституционного Суда и подготовкой законопроекта о Кабинете Министров обостряется вопрос разграничения полномочий между разными ветвями власти. «Эти вопросы встают в новом контексте», – сказал В.КАРАСЁВ.

Кроме этого, он подчеркнул, что сегодня экономическая и социальная политика правительства все больше критикуется общественностью, в свою очередь Президент также выразил свое недовольство действиями правительства, «что премьер воспринял на свой счет».

По мнению В.КАРАСЁВА, это дополнительно побуждает к быстрейшему разграничению полномочий между премьером и Президентом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ во время рабочей поездки в Луганск заявил о необходимости в ближайшее время принять законы о разграничении полномочий правительства и Президента Украины. «Эти полномочия еще окончательно не разделены, и вы сегодня видите из прессы, о чем идет речь на встречах Президента и премьер-министра, что происходит в парламенте. Сегодня еще идет процесс формирования парламентско-президентской системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что «процесс этот будет тяжелым и противоречивым». Как отметил премьер, в настоящее время это мешает правительству работать четко.