ЦИК досрочно прекратила полномочия Зварича

Центральная избирательная комиссия в соответствии с решением Верховной Рады досрочно прекратила полномочия народного депутата Романа ЗВАРИЧА в связи с его личным заявлением.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания ЦИК.

ЦИК также признала избранным в парламент Алексея КОЗАЧЕНКО (№85 в избирательном списке блока «Наша Украина») и дала разрешение на подготовку документы для его регистрации народным депутатом.

Центризбирком также постановил обнародовать эту информацию в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Р.ЗВАРИЧА, назначенного министром юстиции Украины.