ЦИК досрочно прекратила полномочия Зварича
17:03, 19 сентября 2006Политика
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Его сменщик пошел готовить документы
Центральная избирательная комиссия в соответствии с решением Верховной Рады досрочно прекратила полномочия народного депутата Романа ЗВАРИЧА в связи с его личным заявлением.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания ЦИК.
ЦИК также признала избранным в парламент Алексея КОЗАЧЕНКО (№85 в избирательном списке блока «Наша Украина») и дала разрешение на подготовку документы для его регистрации народным депутатом.
Центризбирком также постановил обнародовать эту информацию в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».
Как сообщал УНИАН, 14 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Р.ЗВАРИЧА, назначенного министром юстиции Украины.
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