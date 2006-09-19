Ющенко и Янукович заинтересованы в разграничении сфер влияния

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересованы в разграничении сфер влияния для избежания конфликтов в дальнейшем при осуществлении своей деятельности.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал сегодня корреспонденту УНИАН по телефону.

«И Президент, и премьер-министр остро заинтересованы в том, чтобы как можно скорее были приняты законы о Кабинете министров и о Президенте, чтобы их полномочия и сферы ответственности были разграничены. В противном случае конфликты будут бесконечны», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Политолог считает логичным, что и Президент, и премьер-министр заинтересованы в сотрудничестве. «Никому из них не нужна война. Для В.ЯНУКОВИЧА важно доказать, что его правительство является эффективным и профессиональным, чтобы решать задачи социально-экономического развития страны, а любые конфликты будут создавать ему проблемы для решения этой задачи. В.ЮЩЕНКО оказался в одной лодке с В.ЯНУКОВИЧЕМ, поэтому он также заинтересован в достижении премьер-министром этой задачи», - пояснил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ советует политикам «не искать какой-то вызов в заявлении о необходимости разграничить сферы влияния между Президентом и премьер-министром». «Все скандалы и демарши, связанные с заявлением В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе об отсрочке присоединения к Плану действий о членстве Украины в НАТО, искусственные. Заявления В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселе – это откровенная политика. Ведь все – и Президент, и «Наша Украина», знали, что дела обстоят именно так. Но кто-то должен был об этом сказать открыто. Если бы он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) продолжал политику наведения тумана, то он мог ничего не говорить об этом», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ во время рабочей поездки в Луганск заявил о необходимости в ближайшее время принять законы о разграничении полномочий правительства и Президента Украины. «Эти полномочия еще окончательно не разделены, и вы сегодня видите из прессы, о чем идет речь на встречах Президента и премьер-министра, что происходит в парламенте. Сегодня еще идет процесс формирования парламентско-президентской системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что «процесс этот будет тяжелым и противоречивым». Как отметил премьер, в настоящее время это мешает правительству работать четко.