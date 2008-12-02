Томенко предлагает Ющенко определиться

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен определиться с работой Национального конституционного совета.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу вчерашнего заявления Президента в эфире канала ICTV относительно роли парламента, который «в пределах своих полномочий лишь принимает акцепт этого вопроса», а также о необходимости создания «национальной комиссии парламентских и непарламентских сил, специалистов конституционного права, авторитетных в обществе людей для того, чтобы подготовить новую редакцию Конституции Украины».

«Наведение порядка в системе органов государственной власти и местного самоуправления возможно лишь путем внесения изменений в Конституцию Украины. Сегодня этот тезис поддерживает не только общество, но и все политические силы, представленные в парламенте», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он выразил удивление очередной попыткой оставить парламент в стороне от этого процесса.

Заместитель председателя ВР напомнил, что в действительности такой совет уже создан 27 декабря 2007 года, согласно Указу Президента №1294/2007 «О Национальном конституционном совете».

«Как известно, этот совет возглавляет Президент Украины, а в его состав входят представители парламентских фракций, политических партий, областных советов, Национальной академии наук Украины, всеукраинских правозащитных организаций Украины и тому подобное», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что этот совет проводил собрание, и его рабочая группа официально обнародовала Концепцию системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине.

«Таким образом, Президент, поддерживая идею внесения изменений в Конституцию, мог бы предложить или активнее работать действующему Национальному конституционному совету, который он возглавляет, или распустить этот совет и забыть о наличии документа, подготовленного рабочей группой, и сформировать новую и начать работу сначала. Однако положительно то, что Виктор ЮЩЕНКО тоже активно поддерживает необходимость безотлагательного внесения изменений в Основной закон Украины», - отметил вице-спикер.