Богатырева: не нужно создавать дополнительные органы для Президента

Лидер фракции Партии регионов, координатор антикризисной коалиции Раиса БОГАТЫРЁВА выступает против идеи "Нашей Украины" ввести Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в состав совета коалиции.

Об этом она заявила сегодня журналистам, сообщает “Украинская правда”.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, "совет коалиции – это орган, который состоит из представителей парламентской коалиции. У Президента есть возможность проводить политические советы при Президенте, и нет необходимости создавать дополнительные органы для Президента".

"Не нужно кого-то занимать работой – ее и так много", - добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября на заседании совета антикризисной коалиции сопредседателями координационного совета коалиции были избраны премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, координатором коалиции была избрана заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Р.БОГАТЫРЕВА.