Ющенко проведет заседание СНБО

Завтра, 20 сентября, в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

На заседании планируется обсудить состояние выполнения задач, возложенных на органы исполнительной власти решением СНБО, «Об общественной ситуации в АР Крым» и статьи проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», которые касаются обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.