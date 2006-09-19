Ющенко проведет заседание СНБО
14:36, 19 сентября 2006Политика
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Планируется обсудить ряд вопросов
Завтра, 20 сентября, в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента.
На заседании планируется обсудить состояние выполнения задач, возложенных на органы исполнительной власти решением СНБО, «Об общественной ситуации в АР Крым» и статьи проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», которые касаются обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.
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