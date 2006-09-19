Витренко высказала свое ”фе” Украине и ЕС

Лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО критикует отказ Украины признать результаты референдума в Приднестровье.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Н.ВИТРЕНКО назвала это «позором для украинских властей».

По ее словам, в Приднестровье проживает 200 тысяч украинцев, и лишить их права на самоопределение является «низостью для украинской власти».

Н.ВИТРЕНКО заявила, что Приднестровье, по сути, уже давно независимое государство. По ее словам, народ и культура этого региона существенно отличаются от Молдовы.

Как сообщила Н.ВИТРЕНКО, делегация ПСПУ посетила Приднестровье в день референдума 17 сентября и пришла к выводу, что референдум проходил абсолютно демократично.

По словам Н.ВИТРЕНКО, на референдуме работали более 200 наблюдателей из разных стран и, отметила она, на данный момент ни одной жалобы на проведение референдума не поступило.

Она также подвергла критике Европейский Союз за отказ признать результаты референдума. «Это двойные стандарты Европы», - сказала лидер ПСПУ.

Как сообщал УНИАН, жители Приднестровья на референдуме 17 сентября высказались за независимость республики и дальнейшее ее присоединение к России. По данным ЦИК непризнанной республики, за такой курс проголосовали 97,1% избирателей. Против - 2,3%. По второму вопросу о возможном отказе от независимости Приднестровья с дальнейшим вхождением в состав Молдовы" "против" высказались 94,6%, "за" - 3,4%.

Украина заявила, что считает нелегитимным референдум в Приднестровье и не признает его результатов.

Европейский Союз заявляет, что референдум в Приднестровье противоречит суверенитету и территориальной целосности Молдовы, и подчеркивает, что не признает ни референдум, ни его результаты.

Администрация Президента США Джорджа БУША также отказалась признать итоги референдума в Приднестровье.