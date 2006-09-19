Янукович держит кресло министра для Нашей Украины

Должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций будет вакантной до тех пор, пока не будет окончательно завершен процесс формирования широкой коалиции в парламенте с участием "Нашей Украины", заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Это место будет вакантным", - сказал В.ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам в понедельник в Луганске, сообщает пресс-служба КМУ.

При этом глава правительства подчеркнул, что пока не создана широкая коалиция, остается под вопросом не только должность министра по чрезвычайным ситуациям, "но и другие должности". "Поднимать эту проблему никто сейчас не будет, мы так договорились в рамках действующей коалиции, пока не будет окончательного решения об объединении коалиции с "Нашей Украиной", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, говоря об объединительных процессах с "Нашей Украиной", В.ЯНУКОВИЧ призвал политиков не акцентировать внимание на противоречиях, которые нас разъединяют. „Я считаю, если говорить о создании широкой коалиции, то есть много вещей, которые нас объединят, и которые на сегодняшний день являются гарантом стабильности”, - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Виктор БАЛОГА, который занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы, 15 сентября 2006 года назначен главой Секретариата Президента.