Наша Украина возвращается к переговорам с Регионами

Сегодня будут возобновлены переговоры рабочей группы с участием фракции «Наша Украина», фракций Партии регионов, СПУ и КПУ о коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции «Наша Украина» Анатолий КИНАХ.

По его словам, в переговорах о создания Коалиции национального единства для фракции «Наша Украина» принципиальное значение имеет четкая фиксация в соглашении о создании такой коалиции принципов необратимости развития Украины как современного европейского государства, движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вопрос государственного языка, территориальной целостности.

А.КИНАХ отметил, что фракция «Наша Украина» будет «принципиально давать оценку последним событиям» (речь идет о кадровых решениях). Он подчеркнул, что была договоренность антикризисной коалиции с фракцией «Наша Украина», что на период переговоров о создании коалиции не будет односторонних кадровых решений.

По словам А.КИНАХА, эта договоренность нарушается и наблюдается попытка «кадрового реванша и создания монополии отдельной политической силы – Партии регионов» в больших секторах экономики.

Как отметил А.КИНАХ, в случае, если будет найден общий язык на основе приоритетов общенационального интереса, Коалиция национального единства будет создана.

Он сообщил, что в четверг, 21 сентября, предусматривается заседание фракции «Наша Украина», на котором будет принято окончательное решение относительно возможности дальнейшего участия в коалиции или перехода в оппозицию.

По словам А.КИНАХА, необходимо на этой неделе завершить переговорный процесс и именно с этим связано отсрочка с объявлением о создании межфракционного оппозиционного объединения, инициированного БЮТ.