Украина и Литва подписали ряд документов о сотрудничестве

Церемония подписания состоялась сегодня в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Литовской Республики Дали Грибаускайте, которая находится в Украине с рабочим визитом.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Украины и Министерством охраны окружающей среды Литвы о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды подписали министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

Отмечается, что это соглашение направлено на усиление сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также взаимодействия сторон с целью решения региональных и глобальных экологических проблем.

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Также подписан Меморандум о понимании между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Литвы.

Меморандум, подписанный и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и послом Литвы Януконисом, должен способствовать расширению сотрудничества сторон в вопросах развития/реформирования системы здравоохранения в Украине, профилактики и контроля заболеваний, совершенствованию политики в сфере медицины, медицинской и психологической реабилитации. Сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией, опытом и специалистами, проведения тренингов и совместных исследований, говорится в сообщении.

Кроме того, председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега и посол Литвы в Украине подписали протокол о сотрудничестве между Госслужбой Украины по вопросам труда и Государственной инспекцией труда Литвы.

Документом определены формы двустороннего сотрудничества: обмен экспертами, организация практических занятий, участие в конференциях и других мероприятиях, организованных сторонами, обмен информацией о работниках, которые выполняют работы на территориях обеих стран на условиях найма.

Предполагается также обмен информацией о практике внедрения новых стандартов безопасности и гигиены труда, мероприятия государственного надзора в сфере соблюдения законодательства о труде и мониторинг соответствующей статистики, проинформировали в пресс-службе.