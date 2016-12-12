Порошенко и Грибаускайте проводят встречу тет-а-тет (фото, відео)

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, визит литовского лидера начался с официальной церемонии встречи президентов на крыльце Администрации президента.

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«Главы двух государств проведут встречу с глазу на глаз, а также примут участие в заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики, по результатам которой запланировано подписание украинско-литовских двусторонних документов», - говорится в сообщении.

В программе визита также запланирована совместная встреча президентов Украины и Литвы с представителями средств массовой информации.

Кроме того, ожидается, что лидеры двух стран примут участие в работе украинско-литовского бизнес-форума.