Кремль о возможном обмене украинских узников: "определенные фамилии фигурируют на повестке дня"

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, стоит ли на повестке дня обмен граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

«Поднималась эта тема неоднократно в ходе контактов и по линии рабочих групп, в том числе кратко она затрагивалась украинской стороной на берлинской встрече «нормандской четверки». Определенные фамилии, да, фигурируют на повестке дня», - сказал Песков.

Он заявил, что они не все могут быть причислены к какой-либо из категорий.

«В любом случае это все люди, которые осуждены и отбывают наказания по решению российского суда, но, как правильно заметил министр иностранных дел, юридические процедуры на случай принятия какого-то решения существуют», - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН, мог бы он назвать, какие конкретно украинцы обсуждаются для обмена, Песков сказал: «Нет, не мог бы».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии юридических возможностей для обмена украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

«Что касается украинцев, которые задержаны в РФ, то, наверное, есть юридические возможности, которые уже использовались, когда состоялся обмен с участием Надежды Савченко», - сказал Лавров, отвечая на вопрос об освобождении Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка и других.

По словам Лаврова, все зависит от того, «как юридические процедуры» будут применяться каждой из сторон.