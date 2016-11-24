В ЕС нет компромисса относительно оккупации Крыма - президент Литвы

11:35, 24 ноября 2016
Политика
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Компромисса относительно оккупации Крыма нет. Европа понимает, что на кону.

Крым, иллюстративное фото / REUTERS

Об этом в интервью Тижню рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

"В Украине испытываются пределы европейской преданности свободе, принципам суверенитета и территориальной целостности", - заявила она.

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По словам Грибаускайте, открытые каналы для коммуникации с Россией необходимы, чтобы ослаблять напряжение. Но возможность сотрудничать в глобальных вопросах, как борьба с международным терроризмом, не может существовать за счет Украины и наших ценностей.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которой инициировала Украина.

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