Президент Литвы летит на переговоры к Порошенко
08:29, 12 декабря 2016Политика
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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте 12 декабря совершит визит в Украину.
Даля Грибаускайте / REUTERS
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, литовский лидер примет участие в девятом заседании Совета президентов Украины и Литвы.
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"Запланировано проведение отдельных переговоров глав двух государств и заседание Совета Президентов в расширенном составе. По результатам мероприятия планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
В рамках визита также состоится Второй украинско-литовский экономический форум и торжественное открытие Литовского сквера в городе Киеве.
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