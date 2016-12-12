Президент Литвы летит на переговоры к Порошенко

08:29, 12 декабря 2016
Политика
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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте 12 декабря совершит визит в Украину.

Даля Грибаускайте / REUTERS

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, литовский лидер примет участие в девятом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

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"Запланировано проведение отдельных переговоров глав двух государств и заседание Совета Президентов в расширенном составе. По результатам мероприятия планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

В рамках визита также состоится Второй украинско-литовский экономический форум и торжественное открытие Литовского сквера в городе Киеве.

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Теги: #Грибаускайте#визит