У Ющенко настаивают, что он получил «символическую» должность
Ванникова про равноудаленность Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается равноудаленным от всех политических сил, несмотря на признание его председателем партии «Народный Союз Наша Украина».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
Она обратила внимание, что на съезде НСНУ 29 ноября было принято решение о признании В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии.
«Президент расценивает это председательство как символическое, ведь глава государства является гарантом прав всех граждан Украины и в дальнейшем остается равноудаленным от всех политических сил», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.
Она также сообщила, что сегодня в ходе встречи Президента с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона”, ее главным результатом стало выдвижение кандидатуры народного депутата Ивана ПЛЮЩА на должность председателя парламента.
При этом И.ВАННИКОВА сообщила, что рассматривались две кандидатуры - И.ПЛЮЩА и лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО.
Пресс-секретарь отметила, что на встрече Президент призвал фракцию продемонстрировать единую консолидированную позицию относительно кандидатуры спикера. «Кандидат должен получить монолитную поддержку от нашей фракции и найти общий язык с другими политическими силами, представленными в парламенте», - процитировала слова Президента И.ВАННИКОВА.
По ее словам, В.ЮЩЕНКО также отметил, что минимально, что должна была сделать фракция в декабре, это избрать председателя Верховной Рады, который будет в состоянии вести диалог со всеми политическими силами, принять госбюджет на 2009 год, а также принять дополнительные законы к антикризисному пакету.