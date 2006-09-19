Наша Украина завтра может перейти в оппозицию

В случае если во вторник переговоры относительно создания широкой коалиции с Партией регионов не принесут результатов, "Наша Украина" может перейти в оппозицию.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в "Нашей Украине".

По их информации, в понедельник переговоры "завершились ничем".

"Сегодня мы попробуем договориться, да – да. Нет – нет. Если сегодня не выйдет, то завтра мы будем принимать решение (относительно перехода в оппозицию)", - сказал источник.

Вместе с тем, как отметил член переговорной группы от "Нашей Украины" Николай Онищук, о радикальных решениях "еще рано говорить".

Он также не уточнил, готова ли "Наша Украина" к переходу в оппозицию.

В свою очередь другой депутат Михаил Поживанов сообщил, что заседание фракции состоится в четверг, на котором, вероятно, будет обсуждаться этот вопрос.

Украинская правда