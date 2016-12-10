В ГПУ заявляют, что до сих пор не имеют официальных данных о месте пребывания Януковича

Об этом заявил прокурор Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской сегодня в комментарии телеканалу “112”.

“Янукович прибыл (на допрос) в Ростовский суд, но это еще не означает, что он находится в России. До этого времени у нас нет официального подтверждения места его постоянного пребывания... И мы вынуждены будем снова обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации относительно места пребывания Януковича”, - сказал Донской.

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В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генпрокуратуре “еще полгода назад было сообщено об адресе дома (где живет Янукович), договоре аренды и т. п”.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи с Ростовским областным судом состоялся допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.