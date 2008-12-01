В БЮТ говорят, что дают шанс Нашей Украине

Фракция БЮТ начнет официальные консультации с фракцией Партии регионов о возможной коалиции только после того, как будет полностью утрачен шанс для создания коалиции трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, определенные консультации между лидерами политических сил всегда ведутся, «но в плане создания коалиции мы даем шанс «Нашей Украине» вернуться опять к демократической коалиции».

С.МИЩЕНКО считает, что хотя шанс на восстановление демократической коалиции маловероятен, но он все же существует.

Депутат заметил, что маловероятность восстановления демократической коалиции объясняется нежеланием Президента Украины восстановить такую коалицию.

Несмотря на это, по словам С.МИЩЕНКО, «конкретно о коалиции между БЮТ и Партией регионов официальные переговоры не начались, пока мы не завершим процесс объединения в коалицию трех».