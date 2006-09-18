Азаров: у Ющенко искаженная информация о деятельности правительства

Министр финансов Украины Николай АЗАРОВ опровергает информацию о предусмотренном проектом Государственного бюджета на 2007 год сокращении помощи при рождении ребенка.

"Никаких ограничений по выплате средств при рождении ребенка нет, и бюджет 2007 года – бюджет социально направленный, бюджет развития", - сказал Н.АЗАРОВ в интервью "1+1".

По его словам, сообщения о сокращении социальных выплат связаны с тем, что "против правительства достаточно часто используются недобросовестные приемы".

"Нас обвиняют во всех смертных грехах", - добавил Н.АЗАРОВ, отметив, что сейчас в СМИ звучит "очень много неточной информации".

Он также опроверг заявления некоторых политиков о том, что украинского газа может хватить на потребности коммунальной сферы.

"Здесь столько тумана напустили... Я со всей ответственностью заявляю, что украинского газа недостаточно для коммунальной сферы", - сказал Н.АЗАРОВ.

"Говорить о том, что нашего газа хватает - или обманывать, или не знать", - добавил он.

Министр также сказал, что сейчас правительство занимается тем, "что наводит порядок, в первую очередь в финансово-экономической сфере".

По его словам, Президент Виктор ЮЩЕНКО располагает несколько искаженной информацией о деятельности правительства.

"Я думаю, что мы для Президента подготовим соответствующую информацию, и те недоразумения, которые ему не совсем качественно готовит его служба, я думаю, мы устраним", - цитирует Н.АЗАРОВА “Украинская правда”.

Как известно, в статье 60 проекта Госбюджета, размещенного на сайте Верховной Рады, сказано, что помощь при рождении ребенка будет выплачиваться: в размере 8500 гривен при условии, если совокупный доход семьи, в составе которой на иждивении находятся до двух нетрудоспособных лиц, не превышает 5000 гривен, до трех нетрудоспособных– 6000 гривен, четырех и более нетрудоспособных лиц – 7000 гривен.

Сегодня заместитель министра финансов Сергей РЫБАК заявил, что правительство намерено ограничить условия выплаты единовременной помощи при рождении ребенка.

Сегодня советник Президента Украины – руководитель главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ заявил, что в Секретариате Президента вызвали обеспокоенность попытки правительства ввести ограничения на выплаты единовременной помощи при рождении ребенка. Секретариат Президента направит в Кабинет Министров Украины соответствующее обращение.

Справка УНИАН. В Украине с апреля прошлого года помощь при рождении ребенка составляет 8,5 тыс. грн. Одноразово выплачивается 3 тыс. 384 грн., а остальная сумма выплачивается равными частями на протяжении следующих 12 месяцев.