Лавров допустил возможность обмена Сенцова, Карпюка и Сущенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Гамбурге, отвечая на вопрос об освобождении Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка и других.

"Что касается украинцев, которые задержаны в РФ, то, наверное, есть юридические возможности, которые уже использовались, когда состоялся обмен с участием Надежды Савченко", - сказал он.

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По словам Лаврова, все зависит от того, "как юридические процедуры" будут применяться каждой из сторон.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2016 года украинского военнослужащего Савченко обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

В то же время адвокат Марк Фейгин заявил, что перспективы освобождения украинских политзаключенных в России плохие.