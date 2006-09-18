Оппозиции не удастся дезинформировать общество, перекладывая вину за состояние топливно-энергетического комплекса на нынешнее правительство.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что “наведение порядка в экономике и государственных финансах, действенная социальная защита людей - программные приоритеты политических сил, которые создали в парламенте антикризисную коалицию, и программа действий правительства будет основываться именно на этих принципах”.

“Уже 30 августа текущего года Кабинет Министров утвердил план неотложных мер по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Главное место в нем занимают меры по исправлению критической ситуации в топливно-энергетическом комплексе: накопление запасов газа, угля и мазута, необходимых для бесперебойной работы зимой, оптимизация цен и тарифов на газ и электроэнергию для населения, социальная защита тех слоев населения, которые не смогут самостоятельно покрыть возросшие расходы за жилищно-коммунальные услуги”, - напоминает пресс-служба правительства.

“Сегодня практически созданы необходимые энергетические запасы, жилищно-коммунальное хозяйство ускоренными темпами готовится к зимнему периоду. Для компенсации возможного подорожания энергоносителей в проекте бюджета на 2007 год предусмотрен стабилизационный фонд размером в три миллиарда гривен. Также на предупреждение и ликвидацию аварийных состояний в жилищно-коммунальном хозяйстве предусмотрен один миллиард гривен”, - сказано в документе.

Пресс-служба Кабмина также сообщает, что “правительство по согласованию с коалицией большинства депутатских фракций завершает разработку законопроекта, который исключит необоснованное повышение цен и тарифов, а также определит обязательные компенсации населению в случае экономического обоснованного повышения”.

“В то же время, - отмечается в заявлении Кабмина, - политические силы, которые еще вчера осуществляли внутреннюю и внешнюю политику государства, то есть несут непосредственную ответственность за доведение экономики до кризисного состояния, развернули кампанию политических спекуляций по поводу повышения цен на газ и тарифов для населения”.

“Эти самые люди не протестовали, когда правительство ТИМОШЕНКО в 2005 году сделало все, чтобы довести до разрыва чрезвычайно выгодных соглашений на снабжение газа с Россией и Туркменистаном. Они молчаливо одобряли, а то и публично аплодировали критическому ухудшению наших отношений со стратегическими партнерами. Они не били в набат, когда государство жило наугад без утвержденных макроэкономических показателей, с разбалансированным бюджетом, в котором абсолютно не были предусмотрены компенсации резкого подорожания энергоносителей. Они не стесняясь обманывали и обманывают людей, якобы газа собственной добычи в Украине хватит для бытовых и коммунальных нужд. Эти же люди, захваченные слепливанием «оранжевой коалиции» красноречиво промолчали, когда правительство ЕХАНУРОВА дважды (решениями в марте и июне) повышало цены на газ и электроэнергию, а соответственно росли и тарифы для населения”, - заявляет пре-служба Кабмина.

“И теперь эти обанкротившиеся политики позволяют себе возмущаться состоянием дел и проникаться затруднением наших людей. Это же ваших рук дело, дамы и господа!”, - сказано в документе.

По мнению пресс-службы, “обращаться к нравственности таких политиков напрасно”. “Не дезинформировать общество им не удастся. Правительство Украины намерено твердо работать открыто для людей и шаг за шагом улучшать социально-экономическое состояние нашей страны”, - заявляет пресс-служба Кабмина.