Львовские коммунисты требуют не проводить концерт Горана Бреговича

Львовские коммунисты обратятся в суд, если до 25 сентября не получат от городского председателя Львова Андрея САДОВОГО положительного ответа об отмене запланированного по случаю 750-летия Львова на 1 октября возле монумента Славы концерта певца Горана БРЕГОВИЧА. Об этом сообщил УНИАН первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК.

По его словам, 17 сентября Львовский обком КПУ принял заявление “по поводу издевательства и пренебрежения морально-этическими нормами над памятью победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”.

В тексте заявления, в частности, отмечается: “Как нам стало известно из средств массовой информации, 1 октября с 17.00 до 22.00 на площади возле монумента Славы Советской Армии (ул. Стрыйская) во Львове власть планирует проведение концерта певца Горана БРЕГОВИЧА. Это уже не первый случай, когда власть это святое место использует в качестве развлекательной площадки. Такого не позволял себе ни один из городских председателей - предшественников Андрея САДОВОГО”.

По мнению авторов заявления, “проведением концертов на этом месте и таким отношением к памяти тех, кто завоевал Великую Победу, власть пытается вычеркнуть из исторической памяти народа эту героическую страницу”.

“Проведение на этом святом месте массовых мероприятий подобного характера не способствует патриотическому воспитанию молодежи в уважении к нашему историческому прошлому и любви к своей Родине. По окончании таких концертов на гранитном постаменте, где стоит Мать-Родина, которая передает меч Солдату, остается, как на мусорной свалке, множество пустых бутылок, одноразовой посуды и другого мусора. Призываем городского председателя Андрея САДОВОГО исключить возможность использования данного места для развлекательных массовых мероприятий”, - говорится в заявлении Львовского обкома КПУ.

По словам А.КАЛИНЮКА, коммунисты будут ждать ответа об отмене концерта до 25 сентября, а в случае неудовлетворения заявленных требований обратятся в суд.