Украина предлагает ЕС отменить плату за визы

Украина предлагает ЕС отемнить плату за визы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ по завершении заседания совместного комитета по выполнению соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

«Мы предложили отменить плату за визы», - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ не предоставил других подробностей.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, которое вступило в силу с 1 января 2008 года. На сегодня плата за визы для украинских граждан составляет 35 евро, кроме льготных категорий, которые не платят за визу и к которым, в частности, относятся высокопоставленные должностные лица, журналисты, студенты и пенсионеры.