Посол ЕС: реформу общественного вещания в Украине нужно завершить до конца года

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в социальной сети Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что посол ЕС выступил вчера на мероприятии, посвященном осуществлению окончательных шагов, необходимых для завершения реформы общественного вещания.

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"Он заявил, что процесс реформ находится на последнем и наиболее важном этапе. Посол Мингарелли перечислил два основных шага, которые должны быть завершены: принятие бюджета общественного вещания, который, согласно закону, должен составлять 1,2 миллиарда гривен, а также принятие правительством устава нового юридического лица", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Мингарелли отметил, что «украинские партнеры и международное сообщество уже приложили много усилий и ресурсов для имплементации этой реформы, поэтому будет жаль, если она не завершится в установленный срок, например, до конца 2016 года".

Мероприятие было организовано Представительством ЕС в Украине, Советом Европы, парламентским Комитетом по вопросам свободы слова, Первым каналом, Государственным комитетом телевидения и радиовещания и организациями гражданского общества.