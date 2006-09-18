Что будет делать Янукович в Москве

22 сентября в Москве премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с главой российского правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ и руководством «Газпрома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

Он отметил, что в четверг посетит Брюссель и, возможно, сразу оттуда отправится в Москву, где будет решать один из главных вопросов – обеспечение Украины газом в этом и следующем году.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что программа его визита в Москву еще уточняется, но уже запланирована его встреча с премьер-министром России М.ФРАДКОВЫМ и руководством «Газпрома». Возможно, он также встретится с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ. (Хотя, согласно анонсу на официальном сайте Президента России, 22-23 сентября В.ПУТИН будет находиться во Франции. - УНИАН).