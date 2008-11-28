КС таки отважился рассказать, как правильно распускать ВР?

Постановлением Конституционного Суда Украины открыто конституционное производство по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений части второй статьи 90 Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Справка УНИАН. Статья 90 Конституции Украины гласит, что “полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:

1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции; (Пункт 1 части второй статьи 90 вступает в действие со дня обретения полномочий Верховной Радой Украины, избранной в 2006 году в соответствии с законом № 2222-IV (2222-15 ) от 08.12.2004 )

2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;

3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Полномочия Верховной Рады Украины, которая избрана на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания.

Полномочия Верховной Рады Украины не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады Украины или Президента Украины”.