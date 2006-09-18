Янукович подчеркивает необходимость срочно размежеваться с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость в ближайшее время принять законы о разграничении полномочий правительства и Президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, выступая перед трудовым коллективом шахтоуправления "Луганское" ГП "Луганскуголь" и представителями профсоюзных объединений.

В частности, премьер-министр заявил, что необходимо в ближайшее время принять законы о разграничении полномочий правительства и Президента. „Эти полномочия еще окончательно не разделены, и вы сегодня видите из прессы, о чем идет речь на встречах Президента и премьер-министра, что происходит в парламенте. Сегодня еще идет процесс формирования парламентско-президентской системы", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что "процесс этот будет тяжелым и противоречивым". Как отметил премьер, на это уйдет время. В настоящее время это мешает правительству работать четко. Однако, если будет принято соответствующее законодательство, уже не повторится ситуация, когда правительства менялись почти ежегодно. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, эта политика так строилась умышленно, чтобы запутать народ относительно того, кто несет ответственность за беспорядок в стране.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул необходимость децентрализации власти, отметив, что этот процесс должен происходить постепенно. По его словам, парламентский комитет по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект №3207, касающийся реформы местного самоуправления. Этот законопроект предусматривает, что областной совет будет формировать свой исполнительный орган, который будет решать вопросы региона, отметил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ поднял вопрос конституционной реформы, которая предлагает парламентско-президентскую форму правления, отметив, что она только начала набирать силу. "Пока что мы имеем только Конституцию. Необходимо принять немало законов, которые обеспечили бы реализацию реформы, ее реальное наполнение", - подчеркнул премьер-министр.

“Сейчас главная задача власти и в центре, и на местах - построить эффективную систему управления. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время навести в стране порядок, и в регионе, и в центре”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочей поездкой в Луганске, где представил нового председателя Луганской облгосадминистрации Александра АНТИПОВА.