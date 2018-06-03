Тимошенко придется садиться на шпагат

Обращенный к Президенту призыв Юлии Тимошенко восстановить демократическую коалицию заставил задуматься о целесообразности и возможности этого шага. Выводы, к сожалению, неутешительны: на нынешнем этапе украинские политики способны объединиться разве что в коалицию имитации бурной деятельности.

Жертвы условностей

Вместе с тем маневры вокруг создания коалиции выгодны практически всем. Виктор Ющенко уже неоднократно заявлял, что наиболее вероятный формат коалиции – БЮТ, Партия регионов, коммунисты с возможным присоединением Блока Литвина. Такой расклад позволит президентской команде использовать тезисы о предательстве национальных интересов: известно, что Тимошенко и Янукович поочередно делают в Москве реверансы перед Владимиром Путиным. На Банковой давно рассмотрели в действиях премьера измену и даже попытались на этом сыграть. Неслучайно ведь затихший на время Виктор Балога выдал пространный комментарий на тему воссоздания коалиции, в котором нашлось место краткому курсу истории парламента шестого созыва. Изобличая коварные планы Юлии Владимировны, Виктор Иванович настоятельно советует ее потенциальным союзникам не связываться с изменницей. Вместе с этим соратники Ющенко старательно высматривают стартовую позицию для схватки своего шефа за вторую президентскую каденцию, и ничего лучше патриотического плацдарма пока не увидели.

Выгодны разговоры о возможности переформатирования коалиции и Юлии Тимошенко. Премьер не только изрядно измотана годичными политическими боями разной степени интенсивности, но и не горит желанием единолично отвечать за последствия финансового кризиса для страны. К существовавшим проблемам добавилась традиционная – газовый долг перед «Газпромом», чреватый повышением стоимости цены газа на 2009 год. Имитация переформатирования коалиции позволит Юлии Владимировне, как минимум, разделить ответственность с другими политическими силами, возможно, даже выскользнуть из премьерского кресла на оппозиционные просторы. Если Тимошенко сохранит премьерский портфель, то под политический размен вряд ли попадут представители «сердечников» - в правительстве половина министров делегирована НУ-НС. Им, вероятно, и будет уготована роль жертв кризиса. Кстати, неделю назад лидер БЮТ выражала надежду на формирование широкой антикризисной коалиции. При этом следует учесть, что обещаниями Тимошенко уже не обойтись, придется садиться на шпагат между интересами различных финансово-политических групп.

Хотя Виктор Янукович еще на прошлой неделе говорил о проведении переговоров о новом формате коалиции, в «региональной» позиции нет ясности. Былая монолитность Партии регионов уступила место политической раздробленности. Группа Ахметова и группа Фирташа – Бойко вряд ли заинтересованы в союзе с бютовцами, им куда интереснее сохранять прагматичные отношения с Президентом. «Стародонецкие» больше обеспокоены сохранением объемом производства, а сил переговорщика от регионалов с БЮТ Андрея Клюева может не хватить для продавливания решения об альянсе с «сердечниками». И далеко не факт, что Виктор Янукович не понимает всей сложности экономической ситуации, равно как и несвоевременности собственного возвращения в премьерский кабинет. Но по законам жанра должен демонстрировать непреодолимое желание снова возглавить Кабмин.

По всей видимости, больше всех заинтересован в создании коалиции Владимир Литвин. Спикер парламента четвертого созыва хорошо понимает, что без председателя Верховная Рада не работает, поэтому умело нагнетает ситуацию, стимулируя поиск замены Арсению Яценюку. Особые приметы наиболее вероятного кандидата в спикеры – темноглаз, благородная седина, периодически необходим всей стране. Владимиру Михайловичу уже все равно, по чьим 226 и более спинам он поднимется в персональный рай повторного спикерства. Скорому обретению счастья мешает одно: склонность Литвина к самостоятельной игре, способная поломать планы других политических тяжеловесов.

Горячая зима

Напомню, что начало осени парламентарии обозначили ситуативным союзом БЮТ и Партии регионов, который просуществовал недолго, но наделал немало шороху. На повестке дня у союзников вот-вот ожидалось реформирование Конституции. Нет оснований полагать, что этот «подвиг» не будет повторен в декабре. Конечно, в случае избрания спикера, который проигнорирует угрозу стать калифом на час. Две крупнейшие фракции могут проделать очередной тур антипрезидентского вальса, на который на Банковой могут ответить только одним – новым указом о роспуске Верховной Рады. Никто ведь не говорит, что политическое противостояние должно быть изящным. Отнюдь – иногда эффективными оказываются примитивные методы.

В альянсе Партии регионов и БЮТ есть только одна важная проблема – хроническая неспособность поделить премьерский портфель. Юлия Владимировна не собирается его уступать Виктору Януковичу, и уж тем более – Юрию Бойко, а регионалы, исповедующие в большой политике принцип угрюмой конкретности, не захотят довольствоваться спикерским креслом и жалкими портфельными подачками наподобие поста министра образования. Откровенно говоря, внутри Партии регионов немало желающих потерпеть с возвращением во власть до периода, когда кризис достигнет своего дна, чтобы взять на себя нелегкую роль спасителя Отечества от последствий правления оранжево-сердечной команды.

Интересно посмотреть: проснется ли у Виктора Ющенко инстинкт самосохранения? По всем признакам, Виктору Андреевичу давно пора думать о политическом будущем. Фракции НУ-НС как пропрезидентской силы уже не существует в природе, и даже бодрые заявления ее лидера Вячеслава Кириленко не могут заменить слаженного голосования и следования указанному гарантом Конституции курсу. Главе государства придется искать новую политическую опору, хотя в его кабинет не выстроилась очередь из людей, способных дружески подставить плечо и предоставить в доверительное управление кошелек.

Расклад сил и интересов, сложившийся в украинском парламенте, позволяет предположить: формирование устойчивой коалиции в нынешних условиях нереально. Основные политические игроки переживают не только недостаток финансов, кризис жанра и дефицит продуктивных идей, но и испытывают друг к другу серьезное недоверие. При этом парламентские силы наивно и самоуверенно считают себя защищенными от последствий возможного социального взрыва и потому не станут торопиться с антикризисными действиями. Им сегодня куда важнее разыграть комбинацию «третий лишний», чтобы провести естественный отбор перед решающим туром схватки за всю полноту власти в стране.

Евгений Магда