Тимошенко придется садиться на шпагат
В альянсе ПР и БЮТ есть только одна важная проблема – хроническая неспособность поделить премьерский портфель... Интересно посмотреть: проснется ли у Ющенко инстинкт самосохранения?
Обращенный к Президенту призыв Юлии Тимошенко восстановить демократическую коалицию заставил задуматься о целесообразности и возможности этого шага. Выводы, к сожалению, неутешительны: на нынешнем этапе украинские политики способны объединиться разве что в коалицию имитации бурной деятельности.
Жертвы условностей
|Виктор Ющенко
|Юлия Тимошенко
|Виктор Янукович
По всей видимости, больше всех заинтересован в создании коалиции Владимир Литвин. Спикер парламента четвертого созыва хорошо понимает, что без председателя Верховная Рада не работает, поэтому умело нагнетает ситуацию, стимулируя поиск замены Арсению Яценюку. Особые приметы наиболее вероятного кандидата в спикеры – темноглаз, благородная седина, периодически необходим всей стране. Владимиру Михайловичу уже все равно, по чьим 226 и более спинам он поднимется в персональный рай повторного спикерства. Скорому обретению счастья мешает одно: склонность Литвина к самостоятельной игре, способная поломать планы других политических тяжеловесов.
Горячая зима
Напомню, что начало осени парламентарии обозначили ситуативным союзом БЮТ и Партии регионов, который просуществовал недолго, но наделал немало шороху. На повестке дня у союзников вот-вот ожидалось реформирование Конституции. Нет оснований полагать, что этот «подвиг» не будет повторен в декабре. Конечно, в случае избрания спикера, который проигнорирует угрозу стать калифом на час. Две крупнейшие фракции могут проделать очередной тур антипрезидентского вальса, на который на Банковой могут ответить только одним – новым указом о роспуске Верховной Рады. Никто ведь не говорит, что политическое противостояние должно быть изящным. Отнюдь – иногда эффективными оказываются примитивные методы.
В альянсе Партии регионов и БЮТ есть только одна важная проблема – хроническая неспособность поделить премьерский портфель. Юлия Владимировна не собирается его уступать Виктору Януковичу, и уж тем более – Юрию Бойко, а регионалы, исповедующие в большой политике принцип угрюмой конкретности, не захотят довольствоваться спикерским креслом и жалкими портфельными подачками наподобие поста министра образования. Откровенно говоря, внутри Партии регионов немало желающих потерпеть с возвращением во власть до периода, когда кризис достигнет своего дна, чтобы взять на себя нелегкую роль спасителя Отечества от последствий правления оранжево-сердечной команды.
Интересно посмотреть: проснется ли у Виктора Ющенко инстинкт самосохранения? По всем признакам, Виктору Андреевичу давно пора думать о политическом будущем. Фракции НУ-НС как пропрезидентской силы уже не существует в природе, и даже бодрые заявления ее лидера Вячеслава Кириленко не могут заменить слаженного голосования и следования указанному гарантом Конституции курсу. Главе государства придется искать новую политическую опору, хотя в его кабинет не выстроилась очередь из людей, способных дружески подставить плечо и предоставить в доверительное управление кошелек.
Расклад сил и интересов, сложившийся в украинском парламенте, позволяет предположить: формирование устойчивой коалиции в нынешних условиях нереально. Основные политические игроки переживают не только недостаток финансов, кризис жанра и дефицит продуктивных идей, но и испытывают друг к другу серьезное недоверие. При этом парламентские силы наивно и самоуверенно считают себя защищенными от последствий возможного социального взрыва и потому не станут торопиться с антикризисными действиями. Им сегодня куда важнее разыграть комбинацию «третий лишний», чтобы провести естественный отбор перед решающим туром схватки за всю полноту власти в стране.
Евгений Магда