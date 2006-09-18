Мороз комментирует последний скандал

Верховная Рада Украины может выразить свою позицию относительно сотрудничества Украины и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности на пресс-конференции председатель ВР Александр МОРОЗ рассказал, что сегодня в ходе согласительного совета обсуждался вопрос возможности принятия соответствующего документа в связи со спекуляциями вокруг этого вопроса. В частности, по словам А.МОРОЗА, парламент должен заявить о необходимости развития сотрудничества с НАТО на взаимовыгодных условиях.

Комментируя скандал вокруг последнего заявления Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе, А.МОРОЗ заметил, что верит в то, что кому-то хотелось бы развернуть вокруг этого вопроса конфликт.

Он подчеркнул, что вынужден повторить свою позицию относительно этого заявления. А.МОРОЗ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе «буква в букву повторил позицию Универсала, а кто его (Универсал) как воспринимает, кто его как читает, это уже другое дело».

Как сообщал УНИАН, 14 сентября с.г. в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

15 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность попытками ревизии внешнеполитического курса Украины. «Я имел не очень приятный разговор с премьером по этому вопросу», - сказал он.

Говоря о заявлении В.ЯНУКОВИЧА относительно НАТО Президент сказал, что понимает, что они формировались под воздействием его политической позиции.

В свою очередь, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что считает необоснованным, нелогичным и ошибочным заявление премьер-министра Украины об отсрочке присоединения Украины к Плану действий о членстве в НАТО (ПДЧ).

В то же время, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил, что внешнеполитический курс Украины остается неизменным, а высказывание В.ЯНУКОВИЧА расценил как заявление лидера партии.