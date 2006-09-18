Янукович еще раз съездит в Брюссель, а потом - в Москву

22 сентября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Москву.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО, об этом премьер заявил сегодня журналистам в Луганске.

“Он посетит Москву и проведет переговоры с представителями власти”, - сказал Д.ИВАНЕСКО.

Он не уточнил, с кем именно планирует встретиться украинский премьер, и какие вопросы планирует обсудить

А в ближайший четверг Виктор ЯНУКОВИЧ намерен посетить Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил журналистам после встречи в шахтоуправлении «Луганское».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он планирует встретиться с президентом Европейской комиссии Жозе БАРРОЗУ и руководством Европарламента.

“Нам предложили провести итоговую встречу в Брюсселе и мы согласились. Будем встречаться с председателем Европарламента», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября с.г. в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться в НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

15 сентября, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА в эфире радио “Свобода”, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ отметил, что “следует более сдержанно делать оценки. Более того, на будущей неделе он (Янукович - УНИАН) опять будет в Брюсселе, там есть пакет вопросов, в частности и эти вопросы будут рассматриваться, и он сможет глубже объяснить свою позицию, в том числе ссылаясь на то, что сегодня около 67% населения не воспринимает эту идею».