Янукович нашел себе адвоката в лице Порошенко

Согласно дополнительной информации, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Брюсселе не говорил об изменении внешнеполитического курса Украины, а лишь о короткой отсрочке вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что в этой поездке в Брюссель в составе украинской делегации был министр юстиции Роман ЗВАРИЧ.

«Мы получили дополнительную информацию, которая свидетельствует о том, что ЯНУКОВИЧ говорил лишь о короткой отсрочке, а не об изменении курса», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день чрезвычайно важно, что премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ как лидер Партии регионов сказал о своем видение стратегии развития внешнеполитического вектора Украины.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что «львиная доля» полномочий что касается внешнеполитического курса Украины принадлежит Президенту государства.

«Если это недоразумение, то оно будет снято», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.