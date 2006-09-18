Янукович считает, что Ющенко и его люди оторвались от народа

Заявленная в Брюсселе позиция относительно НАТО полностью отвечает позиции парламентской коалиции, которая сформировала правительство. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов в Луганске, сообщает пресс-служба правительства.

„Это была не только моя позиция, а позиция партии и парламентской коалиции. Поэтому мы записали в Универсале – вступление в НАТО по итогам референдума, и мы не меняли свое мнение”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он опять заявил, что идею вступления в НАТО на сегодня поддерживают от 12 до 25% граждан Украины. „Я бы хотел спросить у тех политиков, которые сейчас делают громкие заявления, как можно строить государственную политику в отрыве от своего народа”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября с.г. в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.