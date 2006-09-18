Тимошенко завтра в полдень сделает важное заявление

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует завтра в 12.00 объявить о создании межфракционного оппозиционного объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ сообщила журналистам сегодня.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что завтра она планирует сделать все необходимы заявления. По ее словам, ждать дальше уже нет возможности, поэтому завтра межфракционное оппозиционное объединение будет формализовано. При этом она пообещала завтра уточнить все подробности относительно состава оппозиции.

Отвечая на вопрос, будут ли, по ее мнению, обеспечены права оппозиции при нынешней коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все будет зависеть от того, когда будет принят закон об оппозиции. Она подчеркнула, что в законе необходимо предусмотреть возможность парламентского контроля со стороны оппозиции за властью.