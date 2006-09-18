Янукович выслушает Ющенко и решит сам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО кандидатуру на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она заметила, что согласно предварительным договоренностям, которые были между В.ЯНУКОВИЧЕМ и В.ЮЩЕНКО, они дополнительно будут обсуждать (кандидатуру) после возвращения премьер-министра из командировки. «И тогда мы будем более-менее проинформированы относительно персоналии, которая может занять эту должность», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что коалиция готова идти навстречу Президенту и выслушать его предложение, но решение, по ее словам, будет принято премьер-министром и коалицией.

Как сообщал УНИАН, Виктор БАЛОГА, который занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, назначен главой Секретариата Президента.