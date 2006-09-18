Регионы готовы, а Наша Украина крутит?

Представители фракций «Наша Украина» и Партии регионов пока не могут сказать, состоится ли сегодня заседание рабочей группы относительно расширения парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что ее политическая сила готова к проведению такого заседания и ожидает согласия «Нашей Украины». «Мы готовы были в пятницу, но они обратились к нам с двумя предложениями: КИНАХ просил перенести, поскольку необходимо провести «Нашей Украине» политические консультации, а БЕССМЕРТНЫЙ вроде бы настаивал», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она подчеркнула, что Партия регионов в любое время после заседания Согласительного совета готова продолжить переговоры.

В то же время Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что учитывая заявления лидера “Нашей Украины” Романа БЕССМЕРТНОГО, возникают вопросы относительно качества переговорного процесса. «Он опровергает предыдущие предложения. Сначала он за расширение коалиции, теперь он предлагает распустить ВР. Хотя каких-то юридических оснований на это нет», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, заметив, что «Нашей Украине» необходимо определиться, кто будет вести переговоры.

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать ее слова как то, что она скептически относится к перспективам переговорного процесса, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что она не скрывает, что переговорный процесс идет сложно и многие предложения от «Нашей Украины» на первый взгляд кажутся неприемлемыми. В то же время она считает, что по всем предложениям необходимо вести дискуссию. Р.БОГАТЫРЕВА убеждена, что через дискуссию можно выйти на компромисс. «Я не отрицаю, мы были и остаемся сейчас заинтересованными в том, чтобы этот переговорный процесс продолжался и закончился в ближайшее время положительным результатом», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА .

В свою очередь, представитель «Нашей Украины» Анатолий КИНАХ также отметил, что не знает, состоится ли сегодня заседание рабочей группы, сославшись на неготовность коллег. В то же время, он не стал уточнять, кого он именно имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО сообщил журналистам, что заседание рабочей группы относительно расширения парламентской коалиции перенесено на понедельник, 18 сентября. По его словам, в пятницу он пытался инициировать заседание рабочей группы, но политические силы попросили еще несколько дней для обсуждения некоторых несогласованных позиций на своих политических советах в своих руководящих органах.