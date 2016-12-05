Посол Великобритании призвала Украину активнее бороться с коррупцией
13:01, 05 декабря 2016Политика
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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявляет, что Украина должна побороть коррупцию в военной сфере, потому что выделенные на безопасность деньги будут идти кому-то в карман.
Посол отметила, что Украина является серьезным участником системы европейской безопасности / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола в Киеве.
Посол отметила, что Украина является серьезным участником системы европейской безопасности, но чрезвычайно важно бороться с коррупцией.
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«Если вы не можете побороть коррупцию в своих военных кругах, то деньги, которые должны были быть выделены на безопасность, будут идти кому-то в карман. Мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией», - сказала Гоф.
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