Посол Великобритании призвала Украину активнее бороться с коррупцией

13:01, 05 декабря 2016
Политика
308

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявляет, что Украина должна побороть коррупцию в военной сфере, потому что выделенные на безопасность деньги будут идти кому-то в карман.

Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола в Киеве.

Посол отметила, что Украина является серьезным участником системы европейской безопасности, но чрезвычайно важно бороться с коррупцией.

Читайте такжеРоссия не выполнила Будапештский меморандум - посол Британии

«Если вы не можете побороть коррупцию в своих военных кругах, то деньги, которые должны были быть выделены на безопасность, будут идти кому-то в карман. Мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией», - сказала Гоф.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter